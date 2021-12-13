Салах в шаге от повторения рекорда Варди по длительности результативной серии в АПЛ

29-летний египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, чей гол в матче 16-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (1:0) принёс его команде победу в матче, близок к повторению одного из рекордов турнира. Об этом сообщает Opta Joe в «Твиттере».

Как отмечает источник, Салах уже в 14 матчах подряд в английской Премьер-лиги либо забивает, либо отдаёт результативную передачу. Ему остался лишь один подобный матч до повторения рекорда форварда «Лестера» Джейми Варди, который был установлен в период с августа по декабрь 2015 года.

Видео гола Салаха в ворота «Астон Виллы» доступно на «Чемпионате».

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В текущем сезоне Салах принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 9 результативными передачами.