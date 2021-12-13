Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Рондон стал 5-м южноамериканцем, забившим за 3 разных клуба АПЛ

12 декабря на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Эвертон». Хозяева одержали победу – 3:1. Единственный гол гостей на 70-й минуте забил экс-игрок «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Хосе Саломон Рондон.
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
«Эвертон» стал третьим клубом АПЛ, в составе которого забивал венесуэльский форвард. Ранее Рондон забивал за «Вест Бромвич Альбион» и «Ньюкасл Юнайтед». Всего на его счету 36 голов и 14 голевых передач в АПЛ. Рондон стал пятым в истории АПЛ южноамериканцем, забивавшим за три разных клуба. Также это достижение покорялось Карлу Корту, Нолберто Солано, Карлосу Тевесу и Гастону Рамиресу, сообщает в «Твиттере» OptaJoe.
Саломон Рондон присоединился к «Эвертону» в августе этого года в качестве свободного агента.
- 13 декабря 2021
-
05:22
-
04:49
-
04:48
-
04:25
-
04:13
-
03:58
-
03:24
-
03:10
-
02:51
-
02:26
-
02:11
-
01:52
-
01:45
-
01:27
-
00:55
-
00:51
-
00:39
-
00:38
-
00:28
-
00:23
- 12 декабря 2021
-
23:59
-
23:49
-
23:42
-
23:38
-
23:31
-
23:21
-
23:21
-
22:58
-
22:43
-
22:38
-
22:32
-
22:24
-
22:23
-
22:17
-
22:15