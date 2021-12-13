Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Рондон стал 5-м южноамериканцем, забившим за 3 разных клуба АПЛ

12 декабря на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Эвертон». Хозяева одержали победу – 3:1. Единственный гол гостей на 70-й минуте забил экс-игрок «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Хосе Саломон Рондон.

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«Эвертон» стал третьим клубом АПЛ, в составе которого забивал венесуэльский форвард. Ранее Рондон забивал за «Вест Бромвич Альбион» и «Ньюкасл Юнайтед». Всего на его счету 36 голов и 14 голевых передач в АПЛ. Рондон стал пятым в истории АПЛ южноамериканцем, забивавшим за три разных клуба. Также это достижение покорялось Карлу Корту, Нолберто Солано, Карлосу Тевесу и Гастону Рамиресу, сообщает в «Твиттере» OptaJoe.

Саломон Рондон присоединился к «Эвертону» в августе этого года в качестве свободного агента.