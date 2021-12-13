Луческу остался недоволен судейством в матче «Динамо» — «Заря»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал результат матча с «Зарей» (1:1) в 18-м туре чемпионате Украины.
«Это все из-за суеты. В эпизоде с пропущенным мячом все началось с Тымчика, который не встретил соперника, позволили принять Гладкому, затем прошла контратака, завершившаяся результативным ударом. В защите сыграли невнимательно. В остальном же доминировали, атаковали, играли агрессивно. Как по мне, был пенальти на Сидорчуке, который арбитр не назначил. В матче с «Ворсклой», в котором мы потеряли очки, за фол того же Сидорчука пенальти поставили в наши ворота, а здесь – наоборот. Да и удача была не на нашей стороне. От чрезмерного желания забить ребята суетились и принимали неверные решения. При этом я не могу упрекнуть команду в отсутствии желания победить. Слишком большая интенсивность была в чужой штрафной – я наоборот с бровки им кричал, чтобы они спокойнее действовали, чтобы принять верное решение», — приводит слова Луческу Sport.ua.
На зимнюю паузу «Динамо» ушел на втором месте, набрав 45 очков. От лидирующего «Шахтера» команда отстает на 2 очка.
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