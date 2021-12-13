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«Уфа» недовольна судейством, Кличко раскритиковал Ломаченко. Главное к утру

«Уфа» недовольна судейством, Кличко раскритиковал Ломаченко. Главное к утру
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Первый гол Алексея Миранчука в сезоне за «Аталанту», критика Кличко в адрес Ломаченко, победа Ферстаппена в Формуле-1 и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

  1. Кличко остался недоволен поступком Ломаченко, напомнив ему о патриотизме
  2. Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2021
  3. Дзюба выступил с заявлением на фоне новостей о его отдыхе на Мальдивах
  4. «Зенит» сыграл вничью с «Динамо» и сохранил первое место
  5. Сборная России по биатлону завоевала бронзу в мужской эстафете
  6. «Салават Юлаев» впервые за семь матчей одержал победу в «зелёном дерби» над «Ак Барсом»
  7. Гол Миранчука помог «Аталанте» одержать волевую победу над «Вероной»
  8. Гол и передача Дадонова помогли «Вегасу» обыграть «Миннесоту», Капризов – без очков
  9. Глава «Уфы»: хочу поздравить судью с победой «Локомотива», потому что он сделал результат
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