«Уфа» недовольна судейством, Кличко раскритиковал Ломаченко. Главное к утру
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Первый гол Алексея Миранчука в сезоне за «Аталанту», критика Кличко в адрес Ломаченко, победа Ферстаппена в Формуле-1 и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
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