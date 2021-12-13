Мбаппе опубликовал пост после победы в матче с «Монако», где он оформил дубль
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отреагировал на победу в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Монако». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Мбаппе отличился дублем в этой встрече.
«Большая победа и 2 гола, идеальная ночь», — написал Мбаппе в своём «инстаграме».
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 17 матчах, в которых забил 9 голов и сделал 8 результативных передач. Также на счету французского форварда 4 гола в 6 матчах на групповом этапе Лиги чемпионов.
«ПСЖ» набрал 45 очков и укрепился на первой строчке турнирной таблицы французской Лиги 1, опережая идущий вторым «Марсель» на 13 очков. «Монако» (26) — восьмой.
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