Почеттино прокомментировал победу «ПСЖ» в матче с «Монако»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал результат матча 18-го тура французской Лиги 1 с «Монако» (2:0).



«Не думаю, что в Европе есть какая-то команда, которая может доминировать на поле в течение 90 минут. Я думаю, что все требовательны к «ПСЖ», потому что у нас есть талантливые игроки и отличная команда. Мы должны хорошо играть. В идеале мы хотим хорошо играть на протяжении 90 минут, доминировать, иметь шансы забить и много владеть мячом. Это вызов. Характеристики игроков позволяют нам это. Мы становимся лучше, но трудно поддерживать такой высокий уровень, играя каждые три дня. Турниры крайне напряжённые, но мы будем стараться. Результаты есть, будем работать над собой. Мы на верном пути», — приводит слова Почеттино RMC Sport.