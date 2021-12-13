«Аталанта» впервые в истории выиграла 6 гостевых матчей в Серии А подряд

«Аталанта» одержала победу над «Вероной» (2:1) в 17-м туре итальянской Серии А. Таким образом, клуб из Бергамо побеждает в гостевых матчах лиги шестой раз подряд. Подобную серию «Аталанта» выдала впервые в истории. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».



Началась победная серия с матча с «Эмполи» (4:1) в 8-м туре чемпионата Италии. Затем были победы над «Сампдорией» (3:1), «Кальяри» (2:1), «Ювентусом» (1:0) и «Наполи» (3:2).



На 37-й минуте матча с «Вероной» российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук сравнял счёт, голевой пас отдал защитник Джузеппе Пеццелла. Миранчук отметился своим первым голом в текущем сезоне.



«Аталанта» набрала 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем туре команду ждёт матч с «Ромой».

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