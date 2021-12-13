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«Урал» объявил о дате возвращения игроков для подготовки к возобновлению сезона

«Урал» объявил о дате возвращения игроков для подготовки к возобновлению сезона
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Футболисты «Урала» отправились в отпуск в связи с приостановкой чемпионата России по футболу на зимнюю паузу. Возвращение игроков команды ожидается в середине января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

Отпуск игроков команды будет длиться один месяц. 13 и 14 января медицинский штаб планирует провести углублённое обследование игроков. 15 января «Урал» отправится на сборы. Место их проведения не сообщается.

Первую часть сезона подопечные Игоря Шалимова завершили на 11-м месте турнирной таблицы с 19 очками. В последнем туре перед зимним перерывом команда из Екатеринбурга разгромила в гостях «Ростов» (4:1). Возобновится РПЛ для «Урала» игрой с «Нижним Новгородом» 26 февраля.

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