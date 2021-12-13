«Урал» объявил о дате возвращения игроков для подготовки к возобновлению сезона
Поделиться
Футболисты «Урала» отправились в отпуск в связи с приостановкой чемпионата России по футболу на зимнюю паузу. Возвращение игроков команды ожидается в середине января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
Отпуск игроков команды будет длиться один месяц. 13 и 14 января медицинский штаб планирует провести углублённое обследование игроков. 15 января «Урал» отправится на сборы. Место их проведения не сообщается.
Первую часть сезона подопечные Игоря Шалимова завершили на 11-м месте турнирной таблицы с 19 очками. В последнем туре перед зимним перерывом команда из Екатеринбурга разгромила в гостях «Ростов» (4:1). Возобновится РПЛ для «Урала» игрой с «Нижним Новгородом» 26 февраля.
Комментарии
- 13 декабря 2021
-
11:46
-
11:41
-
11:33
-
11:27
-
11:25
-
11:15
-
11:11
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:42
-
10:41
-
10:31
-
10:22
-
10:16
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:49
-
09:34
-
09:26
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
08:52
-
08:30
-
08:30
-
08:11
-
07:41
-
07:15
-
06:57
-
05:22
Партнерский контент