Фетисов — о победе «Спартака» над «Легией»: из каждого небольшого события делаем историю
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккей Вячеслав Фетисов поделился мнением о победе «Спартака» в матче группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0).
«Мы из каждого небольшого события делаем историю. Историческим событие будет тогда, когда «Спартак» привезёт кубок. Может быть, для кого-то это историческое событие. Эта победа — подтверждение, что «Спартак» — кубковая команда. Увольнение Витории? Тренера назначают, чтобы рано или поздно уволить. Здесь нужно понимать, что хочет «Спартак». Всё зависит от стратегии клуба. Чудес не бывает, как и побед в одночасье. Можно менять тренера как перчатки после каждого проигрыша, «Спартаку» виднее. Клуб частный, тратит свои деньги. Пусть сами и разбираются», — приводит слова Фетисова «Спорт-экспресс».
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