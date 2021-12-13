«Барселона» планирует усилить состав тремя игроками «Челси»

Защитники «Челси» Сесар Аспиликуэта и Антонио Рюдигер, а также полузащитник команды Кристиан Пулишич входят в сферу интересов испанской «Барселоны». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Контракты 32-летнего Аспиликуэты и 28-летнего Рюдигера с английской командой истекают в конце сезона, поэтому в «Барселоне» футболисты могут оказаться в качестве свободных агентов. 23-летнего Пулишича в январе могут отправить в аренду. Сам американец хочет чаще выходить на поле, поэтому также готов поменять команду. «Барселона» рассматривает Пулишича в качестве игрока, который может закрыть несколько позиций в атаке.
«Барселона» после 14 матчей в испанской Ла Лиги занимает в турнирной таблице восьмое место с 24 очками.
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