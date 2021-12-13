«Сочи» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 13 декабря, состоится матч «Сочи» — «Спартак». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Спартак».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Роман Усачев (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).
«Сочи» набрал 28 очков в 17 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
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