«Милан» рассматривает Ориги в качестве замены для Ибрагимовича

Нападающий английского «Ливерпуля» Дивок Ориги может стать игроком «Милана». Итальянский клуб рассматривает футболиста в качестве возможной замены 40-летнему форварду Златану Ибрагимовичу. Также заинтересованность в услугах 26-летнего Ориги проявила «Аталанта», в которой бельгийский нападающий может заменить Луиса Мурьеля, если последний решит сменить клуб. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.



Ориги выступает за «Ливерпуль» с 2014 года, перейдя из «Лилля». В нынешнем сезоне бельгийский нападающий в трёх матчах чемпионата Англии забил два гола. Также на его счету гол и голевая передача в пяти матчах Лиги чемпионов и два гола и голевая передача в двух матчах Кубка английской лиги. Контракт Ориги истекает в конце сезона.

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