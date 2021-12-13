Левандовски назвал двух самых сильных защитников, против которых играл

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о двух защитниках, против которых ему сложнее всего играть.
«Джорджо Кьеллини и Серхио Рамос. Они сильны физически. Они знают все тонкости игры, всегда уверены в себе, и при этом всегда играют с улыбкой на лице. Против них сложно играть, но это всегда доставляет удовольствие», — приводит слова Левандовского Bayern & Germany.
Напомним, Кьеллини выступает в составе «Ювентуса» с 2005 года. В нынешнем сезоне 37-летний защитник принял участие в 10 матчах чемпионата Италии. Рамос стал игроком «ПСЖ» в июле 2021 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Однако из-за травм 35-летний защитник дебютировал лишь 28 ноября в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (3:1). После этого Рамос не играл.
- 13 декабря 2021
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