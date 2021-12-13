Ролик с игроком молодёжной команды «Ростова» набрал 9 миллионов просмотров

Ролик с участием нападающего молодёжной команды «Ростова» Артёмом Нтумбой набрал свыше девяти миллионов просмотров и около 900 тысяч «лайков». Видео с обработкой мяча от форварда попало в популярный канал о футболе «433» в «Инстаграме».

На нём 18-летний Нтумба обрабатывает мяч после верхового паса от вратаря, а затем забивает гол. Нтумба, помимо игры за молодёжную команду «Ростова», является видеоблогером. В нынешнем сезоне российский нападающий забил два гола и отдал голевую передачу за донский клуб в Молодёжном первенстве.

Игроки взрослого «Ростова» завершили первую часть чемпионата домашним поражением от «Урала» (1:4) в 18-м туре РПЛ. Сейчас в лиге наступает зимняя пауза. Следующий матч команда Виталия Кафанова проведёт 26 февраля 2022 года с «Крыльями Советов».