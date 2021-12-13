Роберт Левандовски рассказал о целях на 2022 год
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Нападающий мюнхенский «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, какие цели ставит перед собой в 2022 году.
«Цели те же, что и в последние годы: выиграть как можно больше трофеев, забить как можно больше голов и сделать болельщиков счастливыми», — приводит слова Левандовского Bayern & Germany.
Напомним, Левандовски стал вторым в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2021 года, а награда досталась аргентинскому форварду «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси. В прошлом году награда не вручалась из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Левандовски выступает в составе «Баварии» с 2014 года. В нынешнем сезоне 33-летний польский форвард принял участие в 15 матчах немецкой Бундеслиги, забил 16 голов и отдал 1 результативную передачу.
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