Источник: Агуэро объявит о завершении игровой карьеры 15 декабря

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро завершит профессиональную карьеру, сообщает Marca со ссылкой на журналиста Эмилио Перес де Розаса.



По информации источника, аргентинский футболист принял окончательное решение о завершении игровой карьеры из-за проблем с сердцем и объявит о своём решении 15 декабря.



Напомним, нападающий был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро хорошо себя чувствует. Позже стало известно, что форвард выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.



Аргентинец перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити».

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