Томас Вермален покинул «Виссел Кобе»

Бельгийский защитник Томас Вермален покинул японский клуб «Виссел Кобе».



«Спасибо за всё, Томас Вермален! Мы никогда не забудем тебя», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на странице клуба в «Твиттере».



Напомним, Вермален стал игроком «Виссел Кобе» в 2019 году. Бельгийский футболист являлся свободным агентом, поэтому достался японцам бесплатно. В сезоне 2021 года 36-летний защитник принял участие в 23 матчах чемпионата Японии, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.



Вермален является воспитанником амстердамского «Аякса». За карьеру защитник также выступал за «Ваалвейк», лондонский «Арсенал», «Барселону» и «Рому». За сборную Бельгии Вермален сыграл 79 матчей и забил 2 гола.