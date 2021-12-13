Слуцкий: если на Дзюбу не рассчитываешь, он всю силу непроизвольно пустит на разрушение

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе.



«Я могу сказать свои выводы и за работу Дзюбы: мы с ним дружим, у нас суперотношения, но я могу его объективно оценить. Если Дзюбе доверить поднять упавшее знамя, я не видел человека, который бы лучше это знамя понёс. Но, если вдруг на него не рассчитываешь, он всю огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция, то есть он не хочет этого делать», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак.

Накануне Дзюба не принимал участия в матче с «Динамо» из-за травмы, полученной в игре с «Челси» (3:3) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В 2021 году форвард сыграл в 43 матчах за клуб и сборную России, в которых забил 23 гола и отдал 10 результативных передач.