Слуцкий: если на Дзюбу не рассчитываешь, он всю силу непроизвольно пустит на разрушение

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе.
«Я могу сказать свои выводы и за работу Дзюбы: мы с ним дружим, у нас суперотношения, но я могу его объективно оценить. Если Дзюбе доверить поднять упавшее знамя, я не видел человека, который бы лучше это знамя понёс. Но, если вдруг на него не рассчитываешь, он всю огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция, то есть он не хочет этого делать», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак.
Накануне Дзюба не принимал участия в матче с «Динамо» из-за травмы, полученной в игре с «Челси» (3:3) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В 2021 году форвард сыграл в 43 матчах за клуб и сборную России, в которых забил 23 гола и отдал 10 результативных передач.
- 13 декабря 2021
-
13:13
-
13:06
-
13:01
-
13:01
-
12:54
-
12:53
-
12:47
-
12:45
-
12:35
-
12:23
-
12:13
-
12:07
-
11:58
-
11:46
-
11:41
-
11:33
-
11:27
-
11:25
-
11:15
-
11:11
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:42
-
10:41
-
10:31
-
10:22
-
10:16
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:49
-
09:34