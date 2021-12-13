Слуцкий: представляю, сколько людей захотело посмотреть на «Спартак» из-за Салиховой
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.
«Зарема Салихова – явление в российском футболе. Она взорвала все устои, которые только могут быть. По мне, это очень круто. Футбол – это большое шоу. Я представляю, какое количество людей захотело посмотреть на «Спартак» из-за Заремы Салиховой», — рассказал Слуцкий на YouTube-канале Ксении Собчак.
Зарема Салихова в мае 2021 года входила в совет директоров московской команды. Также Салихова вела свой телеграм-канал, посвящённый «Спартаку».
Сегодня, 13 декабря, «Спартак» проведёт последний матч перед зимней паузой в чемпионате России. В гостевом матче 18-го тура РПЛ подопечные Руя Витории сыграют с «Сочи».
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