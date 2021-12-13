Клубы Месси и Роналду встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 13 декабря, в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. По результатам жеребьёвки определились восемь пар команд, которые поборются за право выступить в четвертьфинале турнира.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Напомним, за французский клуб выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, а в составе английской команды выступает португальский форвард Криштиану Роналду.

В других матчах 1/8 финала турнира сойдутся: «Бенфика» (Португалия) — «Реал» (Испания), «Вильярреал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия), «Атлетико» (Испания) — «Бавария» (Германия), «Зальцбург» (Австрия) — «Ливерпуль» (Англия), «Интер» (Италия) — «Аякс» (Нидерланды), «Спортинг» (Португалия) — «Ювентус» (Италия) и «Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)

Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые матчи можно будет увидеть 8, 9, 15 и 16 марта. Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 состоится 29 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.