Аршавин по ошибке свёл «Вильярреал» и «МЮ» в 1/8 финала ЛЧ. Они не могли играть вместе

Бывший российский футболист Андрей Аршавин принимал участие в жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов. В соперники «Вильярреалу» Аршавин вытянул шар с английским «Манчестер Юнайтед», командой, которая встречалась с испанским клубом на стадии группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала и жеребьёвка была проведена ещё раз.

В итоге соперником «Вильярреала» стал «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» сыграет против «ПСЖ» — мир в очередной раз увидит противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси.



Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые матчи можно будет увидеть 8, 9, 15 и 16 марта. Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 состоится 29 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.