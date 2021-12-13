«Ахмат» объявил об уходе Яя Туре
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Тренер «Ахмата» Яя Туре покинул российскую команду. Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба на официальном сайте.
«Известный в недавнем прошлом футболист Яя Туре, входивший в тренерский штаб грозненцев с июня 2021 года, покидает клуб. В ноябре Туре прошёл курс обучения в английском Кардиффе для получения лицензии категории А.
Амбициозный специалист, который ставит перед собой большие цели в тренерской карьере, готовится к самостоятельной работе. Наш клуб приветствует решение Яя Туре. Мы желаем ему удачи и успехов на выбранном пути. Уверены, опыт и знания, полученные в период выступления в лучших командах мира, позволят Туре достичь больших побед в тренерской карьере», — сказано в заявлении «Ахмата».
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