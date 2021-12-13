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Юлиан Нагельсман прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

Юлиан Нагельсман прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов для мюнхенской команды. Напомним, «Бавария» на этой стадии турнира сыграет с мадридским «Атлетико».

«Это хороший жребий, интересный соперник, приятный город. Надеемся, что наша команда будет готова к встрече с «Атлетико» в полном составе. Испанский клуб был успешен на протяжении нескольких лет. Тренер возглавляет команду уже много лет. «Атлетико» отлично работает в защите, но это не просто оборонительная команда. Полтора года назад они немного изменили свой стиль. Я с нетерпением жду встречи, это будет захватывающая встреча», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые матчи можно будет увидеть 8, 9, 15 и 16 марта. Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 состоится 29 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

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