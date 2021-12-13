Результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы сезона-2021/2022

Сегодня, 13 декабря, в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2021/2022, сообщает пресс-служба УЕФА на официальном сайте организации.



В результате жеребьёвки определились следующие пары:

«Севилья» (Испания) — «Динамо» Загреб (Хорватия)

«Аталанта» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция)

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Реал Сосьедад» (Испания)

«Барселона» (Испания) — «Наполи» (Италия)

«Зенит» (Россия) — «Бетис» (Испания)

«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Рейнджерс» (Шотландия)

«Шериф» (Молдавия) — «Брага» (Португалия)

«Порту» (Португалия) — «Лацио» (Италия)

Первые стыковые матчи запланированы на 17 февраля, ответные встречи пройдут неделю спустя. Сеяные команды ответные игры проведут дома.



Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы. Это «Спартак» (Россия), «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Байер» (Германия) и «Вест Хэм» (Англия). Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 состоится 25 февраля.