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Результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы сезона-2021/2022

Результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы сезона-2021/2022
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Сегодня, 13 декабря, в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2021/2022, сообщает пресс-служба УЕФА на официальном сайте организации.

В результате жеребьёвки определились следующие пары:

  • «Севилья» (Испания) — «Динамо» Загреб (Хорватия)
  • «Аталанта» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция)
  • «РБ Лейпциг» (Германия) — «Реал Сосьедад» (Испания)
  • «Барселона» (Испания) — «Наполи» (Италия)
  • «Зенит» (Россия) — «Бетис» (Испания)
  • «Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Рейнджерс» (Шотландия)
  • «Шериф» (Молдавия) — «Брага» (Португалия)
  • «Порту» (Португалия) — «Лацио» (Италия)

Первые стыковые матчи запланированы на 17 февраля, ответные встречи пройдут неделю спустя. Сеяные команды ответные игры проведут дома.

Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы. Это «Спартак» (Россия), «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Байер» (Германия) и «Вест Хэм» (Англия). Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 состоится 25 февраля.

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