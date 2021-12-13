«Зенит» сыграет с «Бетисом» в стыковых матчах Лиги Европы сезона-2021/2022

Сегодня, 13 декабря, в Ньоне (Швейцария) проходит жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022.

В ходе жеребьёвки был определён соперник санкт-петербургского «Зенита» по стыковым матчам. Им стал «Бетис» (Испания).

Первые стыковые матчи запланированы на 17 февраля, ответные встречи пройдут неделю спустя. Сеяные команды ответные игры проведут дома. Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы. Это «Спартак» (Россия), «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Байер» (Германия) и «Вест Хэм» (Англия).

Напомним, жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 состоится 25 февраля.