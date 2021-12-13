Петржела: «Зенит» — лучшая команда России, если захотят — хлопнут «Бетис»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы. Соперником команды Сергея Семака будет испанский «Бетис».



«Зениту» выпал тяжёлый соперник. «Бетис» — неплохая команда. Конечно, могло быть легче… Ну и ладно. «Бетис» — одна из лучших команд испанского чемпионата, а «Зенит» — лучшая команда России. Если захотят, то хлопнут испанцев. Прямо сейчас оцениваю шансы как 50 на 50. Будем переживать за команду», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Первые стыковые матчи запланированы на 17 февраля, ответные встречи пройдут неделю спустя. Сеяные команды ответные игры проведут дома. Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы. Это «Спартак» (Россия), «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Байер» (Германия) и «Вест Хэм» (Англия).