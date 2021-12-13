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Источник: мадридский «Реал» против повторения жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

Источник: мадридский «Реал» против повторения жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов
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Мадридский «Реал» сообщил УЕФА, что выступает против повторной жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов из-за ошибки. Об этом сообщает Get French Football News в «Твиттере» со ссылкой на L'Équipe.

Соперником «Реала» стала португальская «Бенфика». Мадридская команда считает, что если жеребьёвка турнира будет произведена заново, то «орлы» должны остаться их соперником, потому что их пара была определена до инцидента с «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреалом».

Дело в том, что «Манчестер Юнайтед» попал в пару к испанскому «Вильярреалу». Обе команды не могли сыграть вместе в 1/8 финала Лиги чемпионов, потому что играли на групповом турнире. «Ливерпуль» попал в одну корзину с «Атлетико», но их тоже должны были развести из-за игр на групповом этапе.

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