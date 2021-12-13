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«Зенит» проведёт первый матч Лиги Европы с «Бетисом» в Санкт-Петербурге

«Зенит» проведёт первый матч Лиги Европы с «Бетисом» в Санкт-Петербурге
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Сегодня, 13 декабря, в Ньоне (Швейцария) проходит жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. В ходе жеребьёвки был определён соперник санкт-петербургского «Зенита» по стыковым матчам. Им стал «Бетис» (Испания).

Первый матч команды проведут 17 февраля 2022 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Ответный — 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы. Это «Спартак» (Россия), «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Байер» (Германия) и «Вест Хэм» (Англия).

Напомним, жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 состоится 25 февраля.

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