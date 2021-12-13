УЕФА объявил о повторе жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА сообщил, что жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов будет повторена. Церемония состоится в 17:00 мск.
Напомним, сегодня в соперники «Вильярреалу» бывший российский футболист Андрей Аршавин вытянул шар с английским «Манчестер Юнайтед», командой, которая встречалась с испанским клубом на стадии группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала и жеребьёвка была проведена ещё раз.
После этого соперником «Вильярреала» стал «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» достался «ПСЖ». Главной проблемой было то, что шар с «Манчестер Юнайтед» не был в корзине с возможными соперниками «Атлетико». Испанцы подали протест, и УЕФА его одобрил.
Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые матчи можно будет увидеть 8, 9, 15 и 16 марта. Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 состоится 29 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.
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