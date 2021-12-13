Червиченко: «Бетис» по зубам «Зениту» — не самый плохой жребий из возможных

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат стыковых матчей Лиги Европы для «Зенита». Российская команда сыграет против испанского «Бетиса».

«Реал Бетис» — это не самый плохой жребий из возможных, можно побеждать. Единственное, испанские команды всегда доставляют сложности российским клубам: техничные, быстрые. То, что «Бетис» сейчас находится выше «Атлетико» в испанском чемпионате, довольно неприятно, а то мы привыкли, что они всё время где-то в середине турнирной таблицы. Тот факт, что они сейчас впереди, на самом деле ни о чём не говорит, потому что в Ла Лиге будет продолжаться чемпионат, могут быть травмы, а петербуржцы пройдут предсезонные сборы.



«Бетис» по зубам «Зениту». Могло достаться что-то похуже, шансы пройти дальше точно есть. Будет смешно, если «Зенит» пройдёт дальше и ему достанется «Спартак» или «Наполи». Из Лиги чемпионов выпала достойная банда, там есть кому надавать нам оплеух», — рассказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.