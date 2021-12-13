Станислав Черчесов оценил шансы «Зенита» пройти «Бетис» в Лиге Европы

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы для санкт-петербургского «Зенита». Подопечные Сергея Семака сыграют с испанским «Бетисом».
«Бетис» — хорошая, крепкая испанская команда, недавно их смотрел по телевизору. «Зенит» является лидером нашего чемпионата, играют в неплохой футбол. Минувшей осенью у них была качественная проверка на прочность в Лиге чемпионов — матчи с «Ювентусом» и «Челси». Эти матчи прибавили питерцам уверенности в себе. Оцениваю этот жребий, как удачный для российской команды. «Зенит» уже успел наиграть состав, есть много качественных игроков — Клаудиньо и остальные. В общем, шансы у питерцев пройти в следующую стадию довольно высокие», — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».
Первые стыковые матчи запланированы на 17 февраля, ответные встречи пройдут неделю спустя.
- 13 декабря 2021
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