Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов оценил шансы «Зенита» пройти «Бетис» в Лиге Европы

Станислав Черчесов оценил шансы «Зенита» пройти «Бетис» в Лиге Европы
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы для санкт-петербургского «Зенита». Подопечные Сергея Семака сыграют с испанским «Бетисом».

«Бетис» — хорошая, крепкая испанская команда, недавно их смотрел по телевизору. «Зенит» является лидером нашего чемпионата, играют в неплохой футбол. Минувшей осенью у них была качественная проверка на прочность в Лиге чемпионов — матчи с «Ювентусом» и «Челси». Эти матчи прибавили питерцам уверенности в себе. Оцениваю этот жребий, как удачный для российской команды. «Зенит» уже успел наиграть состав, есть много качественных игроков — Клаудиньо и остальные. В общем, шансы у питерцев пройти в следующую стадию довольно высокие», — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».

Первые стыковые матчи запланированы на 17 февраля, ответные встречи пройдут неделю спустя.

Новость по теме
Петржела: «Зенит» — лучшая команда России, если захотят — хлопнут «Бетис»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021