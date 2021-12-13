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Газзаев оценил шансы «Зенита» в игре с «Бетисом» в Лиге Европы

Газзаев оценил шансы «Зенита» в игре с «Бетисом» в Лиге Европы
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал итоги жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы для «Зенита». Команда Сергея Семака сыграет против «Бетиса».

«Очень серьёзный соперник достался «Зениту». «Бетис» идёт в зоне Лиги чемпионов в национальном первенстве. В этом году команда выступает стабильно, демонстрирует хорошее качество футбола. «Зениту» надо будет очень постараться, чтобы пройти «Бетис».

Петербуржцы, на мой взгляд, достаточно неплохо провели матчи в Лиге чемпионов. Есть хороший опыт, стабильный состав. Надеемся, что «Зенит» пройдёт «Бетис». Но ещё раз скажу: соперник — очень серьёзный, демонстрирующий хорошее качество игры», — рассказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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