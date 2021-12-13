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«Бедный Андрей Аршавин». Goal.com — об ошибке во время жеребьёвки 1/8 финала ЛЧ

«Бедный Андрей Аршавин». Goal.com — об ошибке во время жеребьёвки 1/8 финала ЛЧ
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Известный портал Goal.com отреагировал на решение УЕФА повторно провести жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

«Это жеребьёвка Лиги чемпионов. Бедный Андрей Аршавин», — говорится в сообщении.

Фото можно посмотреть на странице Goal.com в «Твиттере».

Сегодня, 13 декабря, в соперники «Вильярреалу» бывший российский футболист Андрей Аршавин вытянул шар с английским «Манчестер Юнайтед», командой, которая встречалась с испанским клубом на стадии группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала и жеребьёвка была проведена ещё раз.

Напомним, УЕФА принял решение о повторном проведении жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Повтор жеребьёвки пройдёт сегодня в 17:00 мск.

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