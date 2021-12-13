УЕФА объяснил причины повторения жеребьёвки Лиги чемпионов. Аршавин ни при чём

В УЕФА рассказали, из-за чего жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов будет проведена вновь.



«Из-за технической проблемы, связанной с программным обеспечением поставщика услуг, который отвечал за инструктаж официальных лиц по поводу того, кто и с кем может сыграть на стадии 1/8 финала, результаты жеребьёвки аннулированы. Повторная церемония будет проведена в 15:00 СЕТ (17:00 мск)», — сказано в заявлении УЕФА в «Твиттере».



Напомним, сегодня в соперники «Вильярреалу» бывший российский футболист Андрей Аршавин вытянул шар с английским «Манчестер Юнайтед», командой, которая встречалась с испанским клубом на стадии группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала и жеребьёвка была проведена ещё раз.



После этого соперником «Вильярреала» стал «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» достался «ПСЖ». Главной проблемой было то, что шар с «Манчестер Юнайтед» не был в корзине с возможными соперниками «Атлетико». Испанцы подали протест, и УЕФА его одобрил.

Новость по теме УЕФА объявил о повторе жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов