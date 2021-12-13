Результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги конференций сезона-2021/2022
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Сегодня, 13 декабря, в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций сезона-2021/2022, сообщается на официальном сайте УЕФА.
По итогам жеребьёвки определились следующие пары:
- «Марсель» (Франция) - «Карабах» (Азербайджан)
- ПСВ (Нидерланды) - «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)
- «Фенербахче» (Турция) - «Славия» (Чехия)
- «Мидтъюлланн» (Дания) - ПАОК (Греция)
- «Лестер Сити» (Англия) - «Раннерс» (Дания)
- «Селтик» (Шотландия) - «Будё-Глимт» (Норвегия)
- «Спарта» (Чехия) - «Партизан» (Сербия)
- «Рапид» (Австрия) — «Тоттенхэм» (Англия)/«Витесс» (Нидерланды).
Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные — неделей позже. Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги конференций. Это ЛАСК (Австрия), «Гент» (Бельгия), «Рома» (Италия), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Копенгаген» (Дания), «Ренн» (Франция) и «Базель» (Швейцария).
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