Результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги конференций сезона-2021/2022

Сегодня, 13 декабря, в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций сезона-2021/2022, сообщается на официальном сайте УЕФА.



По итогам жеребьёвки определились следующие пары:

«Марсель» (Франция) - «Карабах» (Азербайджан)

ПСВ (Нидерланды) - «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)

«Фенербахче» (Турция) - «Славия» (Чехия)

«Мидтъюлланн» (Дания) - ПАОК (Греция)

«Лестер Сити» (Англия) - «Раннерс» (Дания)

«Селтик» (Шотландия) - «Будё-Глимт» (Норвегия)

«Спарта» (Чехия) - «Партизан» (Сербия)

«Рапид» (Австрия) — «Тоттенхэм» (Англия)/«Витесс» (Нидерланды).

Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные — неделей позже. Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги конференций. Это ЛАСК (Австрия), «Гент» (Бельгия), «Рома» (Италия), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Копенгаген» (Дания), «Ренн» (Франция) и «Базель» (Швейцария).