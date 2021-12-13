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«Не страшно». Геннадий Орлов — о попадании «Зенита» на «Бетис» в Лиге Европы

«Не страшно». Геннадий Орлов — о попадании «Зенита» на «Бетис» в Лиге Европы
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал жеребьёвку стыковых матчей Лиги Европы для «Зенита», который на этой стадии турнира сыграет с «Бетисом».

«Нормальная жеребьёвка — не страшно. «Бетис» — вторая команда в Севилье. Конечно, «Севилья» более именитая, но в нынешнем сезоне «Бетис» хорошо играет. Шансы на проход 50 на 50. Тем более у «Зенита» первый матч дома под крышей.

Сейчас в команде есть бразильцы, особенно Клаудиньо. Для них «Бетис»… Нам есть чем брать. На сегодняшний день появилось качество: «Динамо» почувствовало это на себе. Они ж в первом тайме вообще ничего не могли сделать. Когда ушли два бразильца, то, естественно, центр поля «Зенит» потерял. У команды есть явное усиление: Клаудиньо невольно подтянул всех бразильцев, рядом с ним они выглядят прилично», — рассказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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