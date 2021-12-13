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Деян Ловрен прокомментировал итоги жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы для «Зенита»

Деян Ловрен прокомментировал итоги жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы для «Зенита»
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы сезона-2021/2022. Напомним, соперником санкт-петербургского клуба будет «Бетис» (Испания).

«Я хотел, чтобы «Зениту» попалось загребское «Динамо». Ведь это клуб моей молодости. «Бетис» — интересный жребий, хорошая команда. Это отличная возможность для нас показать, что мы можем качественно играть против испанских команд», — сказал Ловрен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Первый матч команды проведут 17 февраля 2022 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Ответный — 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы. Это «Спартак» (Россия), «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Байер» (Германия) и «Вест Хэм» (Англия).

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