«Поедут отдыхать на Мальдивы и будут свеженькие». Мостовой — о «Зените» перед «Бетисом»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы сезона-2021/2022 для «Зенита». Напомним, соперником санкт-петербургского клуба будет «Бетис» (Испания).

«Нормальный жребий, но на данный момент оцениваю шансы «Зенита» как 50 на 50. Если «Зениту» было тяжело с «Мальмё», а с «Бетисом» — тем более. Сейчас «Бетис» играет довольно неплохо, идёт наверху турнирной таблицы в чемпионате Испании, но с «Зенитом» встретится только через два месяца. Если бы команды играли друг с другом сейчас, я бы сказал, что победит «Бетис».



Российские команды уходят в отпуск, а у «Бетиса» продолжается чемпионат: они наедятся, будут играть без остановки, никто не застрахован от травм. Игроки «Зенита», наоборот, три недели будут загорать и отдыхать на Мальдивах, потом подготовятся на предсезонном сборе, будут свеженькие и отдохнувшие — это преимущество», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.