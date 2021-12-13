Мусиала может пропустить остаток года из-за перелома пястной кости
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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала получил травму, из-за которой может пропустить два оставшихся матча мюнхенской команды в этом году.
Как пишет пресс-служба «Баварии», у Мусиалы перелом пястной кости руки. В ближайшие дни медицинский штаб немецкого клуба проведёт обследование, чтобы определить, потребуется ли хирургическое вмешательство. Если да, то Мусиала пропустит матчи со «Штутгартом» (14 декабря) и «Вольфсбургом» (17 декабря).
В нынешнем сезоне 18-летний Мусиала провёл за «Баварию» 21 матч во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Мюнхенская команда идёт на первом месте в турнирной таблице немецкого чемпионата, команда Юлиана Нагельсмана набрала 37 очков в 15 матчах.
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