Итоговые результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022

Сегодня, 13 декабря, в Ньоне (Швейцария) прошла повторная жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Результаты первой жеребьёвки были аннулированы из-за технических проблем и ошибок.
Итоговые пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА:
- «РБ Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия);
- «Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия);
- «Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды);
- «Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция);
- «Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);
- «Вильярреал» (Испания) – «Ювентус» (Италия);
- «Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия);
- «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Реал» (Испания).
Напомним, результаты первой жеребьёвки были аннулированы, так как в соперники «Вильярреалу» бывший российский футболист Андрей Аршавин вытянул шар с английским «Манчестер Юнайтед», командой, которая встречалась с испанским клубом на стадии группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала, и жеребьёвка была проведена ещё раз.
После этого соперником «Вильярреала» стал «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» достался «ПСЖ». Главной проблемой было то, что шар с «Манчестер Юнайтед» не был помещён в корзину с возможными соперниками «Атлетико». Испанцы подали протест, и УЕФА его одобрил.
Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые матчи можно будет увидеть 8, 9, 15 и 16 марта. Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 состоится 29 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.
- 13 декабря 2021
-
17:56
-
17:53
-
17:49
-
17:43
-
17:43
-
17:42
-
17:33
-
17:32
-
17:16
-
17:15
-
16:57
-
16:39
-
16:34
-
16:28
-
16:27
-
16:22
-
16:19
-
16:10
-
16:06
-
16:02
-
15:58
-
15:56
-
15:53
-
15:45
-
15:45
-
15:44
-
15:43
-
15:41
-
15:40
-
15:33
-
15:32
-
15:29
-
15:29
-
15:25
-
15:20