У «Реала» четыре победы в матчах с «ПСЖ», французская команда выигрывала три раза

Сегодня, 13 декабря, в Ньоне (Швейцария) прошла повторная жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Одна из самых интересных пар по её итогам — «ПСЖ» (Франция) — «Реал» (Испания).

До этого команды провели между собой 10 матчей. «Реал» выиграл четыре раза, «ПСЖ» одержал три победы, ещё три раза была зафиксирована ничья. Последний раз команды встречались в групповом этапе Лиги чемпионов — 2019/2020. Тогда «ПСЖ» разгромил соперника на своём поле (3:0), а в Мадриде была зафиксирована ничья (2:2).

В сезоне-2017/2018 соперники играли друг с другом в 1/8 финала. «Реал» одержал две победы (3:1 дома и 2:1 в гостях) и вышел в четвертьфинал. По итогам того сезона мадридцы выиграли Лигу чемпионов.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые матчи можно будет увидеть 8, 9, 15 и 16 марта. Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.