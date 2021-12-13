В результатах повторной и первой жеребьёвки Лиги чемпионов совпала лишь одна пара

Сегодня, 13 декабря, в Ньоне (Швейцария) прошла повторная жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Результаты первой жеребьёвки были аннулированы из-за технических проблем и ошибок.

Можно констатировать факт, что в результатах первой и повторной жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов совпала лишь одна пара: «Челси» — «Лилль».

Итоговые пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА выглядят следующим образом:

«РБ Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия);

«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия);

«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды);

«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция);

«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);

«Вильярреал» (Испания) – «Ювентус» (Италия);

«Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия);

«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Реал» (Испания).

Результаты первой жеребьёвки, которая была аннулирована, выглядели так:

«Бенфика» (Португалия) — «Реал» (Испания);

«Вильярреал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия);

«Атлетико» (Испания) — «Бавария» (Германия);

«Зальцбург» (Австрия) — «Ливерпуль» (Англия);

«Интер» (Италия) — «Аякс» (Нидерланды);

«Спортинг» (Португалия) — «Ювентус» (Италия);

«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);

«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция).

Напомним, результаты первой жеребьёвки были аннулированы, так как в соперники «Вильярреалу» бывший российский футболист Андрей Аршавин вытянул шар с английским «Манчестер Юнайтед», командой, которая встречалась с испанским клубом на стадии группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала, и жеребьёвка была проведена ещё раз.



После этого соперником «Вильярреала» стал «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» достался «ПСЖ». Главной проблемой было то, что шар с «Манчестер Юнайтед» не был помещён в корзину с возможными соперниками «Атлетико». Испанцы подали протест, и УЕФА его одобрил.



Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые матчи можно будет увидеть 8, 9, 15 и 16 марта. Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 состоится 29 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.