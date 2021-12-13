Роналду против «Атлетико»: 25 голов в 35 матчах и два хет-трика в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 13 декабря, в Ньоне (Швейцария) прошла повторная жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

«Манчестер Юнайтед» достался мадридский «Атлетико». У форварда английской команды Криштиану Роналду 25 голов в 35 матчах с испанским клубом. Большую часть этих голов он забил в составе мадридского «Реала», включая хет-трик в первом полуфинале Лиги чемпионов — 2016/2017. Тогда «Реал» прошёл «Атлетико» по итогам двух матчей (3:0 дома, 1:2 в гостях) и в итоге выиграл турнир.

Ещё один хет-трик в матче с «Атлетико» в Лиге чемпионов Роналду оформил в 2019 году. Тогда он выступал за «Ювентус», его три гола вывели туринскую команду в 1/4 финала Лиги чемпионов — 2018/2019 (0:2 в гостях, 3:0 дома). Впрочем, в четвертьфинале туринцы вылетели от «Аякса».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые матчи можно будет увидеть 8, 9, 15 и 16 марта. Финал состоится 29 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.