«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Сочи»

Сегодня, 13 декабря, состоится матч «Сочи» — «Спартак». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Спартак».
Стартовый состав «Спартака»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Ломовицкий, Умяров, Зобнин, Мозес, Промес, Игнатов, Бакаев.
Запасные: Максименко, Акмурзин, Ещенко, Денисов, Рассказов, Кутепов, Хендрикс, Литвинов, Оганесян, Мельников, Шитов, Мелкадзе.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Роман Усачёв (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).
«Сочи» набрал 28 очков в 17 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
- 13 декабря 2021
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