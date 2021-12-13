«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Сочи»

Сегодня, 13 декабря, состоится матч «Сочи» — «Спартак». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Спартак».

Стартовый состав «Спартака»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Ломовицкий, Умяров, Зобнин, Мозес, Промес, Игнатов, Бакаев.

Запасные: Максименко, Акмурзин, Ещенко, Денисов, Рассказов, Кутепов, Хендрикс, Литвинов, Оганесян, Мельников, Шитов, Мелкадзе.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Роман Усачёв (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).



«Сочи» набрал 28 очков в 17 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).