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«Стало легче и справедливее». Семак — об отмене правила гостевого гола в еврокубках

«Стало легче и справедливее». Семак — об отмене правила гостевого гола в еврокубках
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об отмене правила гостевого гола в плей-офф еврокубков нынешнего сезона.

«Отмена правила гостевого гола? Это немного нивелирует разницу между матчами. Когда раньше ехали на выезд — всегда надо забивать. Если забивают тебе, это всегда влияет на домашний матч. Если забил ты — понимаешь, как нужно играть. Сейчас такого нет — поэтому я считаю, что теперь стало и проще, и справедливее», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

По итогам жеребьёвки «Зениту» в стыковых матчах Лиги Европы достался «Бетис». Первый матч команды проведут 17 февраля 2022 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Ответный — 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы. Это «Спартак» (Россия), «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Байер» (Германия) и «Вест Хэм» (Англия).

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