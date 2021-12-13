Жоаозиньо и Кассьерра — в стартовом составе «Сочи» на матч со «Спартаком»

Сегодня, 13 декабря, состоится матч «Сочи» — «Спартак». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Спартак».

Стартовый состав «Сочи»: Адамов, Юрганов, Родригао, Прохин, Терехов, Цаллагов, Нобоа, Заика, Юсупов, Жоаозиньо, Кассьерра.

Запасные: Заболотный, Маммана, Шакуро, Брач, Маргасов, Ангбан, Бурмистров, Попов, Барсов, Колмаков, Павлов.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Роман Усачёв (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).



«Сочи» набрал 28 очков в 17 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).