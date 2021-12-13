Кто из клубов Лиги чемпионов больше всех пострадал от повторной жеребьёвки?

Сегодня, 13 декабря, в Ньоне (Швейцария) прошла повторная жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Результаты первой жеребьёвки были аннулированы из-за технических проблем и ошибок.
В результатах первой и повторной жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов совпала лишь одна пара: «Челси» — «Лилль». Кто-то в результате повторной жеребьёвки получил более сложного соперника, а кто-то, наоборот, выдохнул с облегчением. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто из клубов больше всех пострадал от повторной жеребьёвки ЛЧ?
Результаты обеих жеребьёвок приведены под опросом
Данный опрос также доступен по ссылке
Итоговые пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА выглядят следующим образом:
- «РБ Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия);
- «Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия);
- «Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды);
- «Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция);
- «Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);
- «Вильярреал» (Испания) – «Ювентус» (Италия);
- «Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия);
- «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Реал» (Испания).
Результаты первой жеребьёвки, которая была аннулирована, выглядели так:
- «Бенфика» (Португалия) — «Реал» (Испания);
- «Вильярреал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия);
- «Атлетико» (Испания) — «Бавария» (Германия);
- «Зальцбург» (Австрия) — «Ливерпуль» (Англия);
- «Интер» (Италия) — «Аякс» (Нидерланды);
- «Спортинг» (Португалия) — «Ювентус» (Италия);
- «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);
- «Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция).
- 13 декабря 2021
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