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Кто из клубов Лиги чемпионов больше всех пострадал от повторной жеребьёвки?

Кто из клубов Лиги чемпионов больше всех пострадал от повторной жеребьёвки?
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Сегодня, 13 декабря, в Ньоне (Швейцария) прошла повторная жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Результаты первой жеребьёвки были аннулированы из-за технических проблем и ошибок.

В результатах первой и повторной жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов совпала лишь одна пара: «Челси» — «Лилль». Кто-то в результате повторной жеребьёвки получил более сложного соперника, а кто-то, наоборот, выдохнул с облегчением. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто из клубов больше всех пострадал от повторной жеребьёвки ЛЧ?

Результаты обеих жеребьёвок приведены под опросом

Данный опрос также доступен по ссылке

Итоговые пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА выглядят следующим образом:

  • «РБ Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия);
  • «Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия);
  • «Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды);
  • «Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция);
  • «Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);
  • «Вильярреал» (Испания) – «Ювентус» (Италия);
  • «Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия);
  • «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Реал» (Испания).

Результаты первой жеребьёвки, которая была аннулирована, выглядели так:

  • «Бенфика» (Португалия) — «Реал» (Испания);
  • «Вильярреал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия);
  • «Атлетико» (Испания) — «Бавария» (Германия);
  • «Зальцбург» (Австрия) — «Ливерпуль» (Англия);
  • «Интер» (Италия) — «Аякс» (Нидерланды);
  • «Спортинг» (Португалия) — «Ювентус» (Италия);
  • «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);
  • «Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция).
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В результатах повторной и первой жеребьёвки Лиги чемпионов совпала лишь одна пара
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