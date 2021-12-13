Клопп согласен с решением заново провести жеребьёвку ЛЧ. «Ливерпулю» достался «Интер»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьёвку пришлось повторить из-за технической ошибки. Изначально «Ливерпулю» достался «Зальцбург», но в итоге англичане сыграют с «Интером».

«Мне пришлось ждать 54 года, чтобы впервые сыграть на «Сан-Сиро» («Ливерпуль» встречался с «Миланом» на групповом этапе. — Прим. «Чемпионата»), а теперь это случится дважды за три месяца, так что это хорошие новости! В целом всё хорошо.

Конечно, это определённо непростой соперник. Они лидируют в Италии, хорошая команда, у которой хорошо идут дела. Посмотрим, что произойдёт до февраля. Очевидно, что Санчеса и Джеко мы хорошо знаем, а Лаутаро Мартинес, наверное, один из самых ярких нападающих в мире. Симоне Индзаги тренирует их первый год, в прошлом году они были чемпионами.

«Ливерпулю» никогда не бывает легко, всё возможно, посмотрим. Это настоящая Лига чемпионов, так что всё в порядке, я с нетерпением жду матчей.



Нужно ли было проводить новую жеребьёвку? Определённо. Я смотрел её и подумал: «Нельзя, чтобы всё так и осталось, просто нельзя». Им определённо нужно было сделать всё заново», — цитирует Клоппа сайт «Ливерпуля».