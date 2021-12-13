Онопко: «Бетис» — народная команда, её нельзя назвать фаворитом в паре с «Зенитом»

Известный отечественный экс-футболист, который ныне входит в тренерский штаб сборной России, Виктор Онопко прокомментировал итоги жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Представителю России — «Зениту» — предстоит встретиться с испанским «Бетисом».

«Мне сложно сказать, кто выиграл от такого жребия. Сейчас будет долгая пауза для «Зенита». На этой стадии слабых соперников нет. В Севилье две основные команды. «Севилья» считается королевской, а «Бетис» попроще, её называют народной. У неё очень много болельщиков, чтят традиции. «Зенит» точно ждёт непростой выезд. Матчи питерцев с «Челси» показали, что наши клубы могут показывать результат в Европе.

Могу ли назвать «Бетис» фаворитом противостояния? Ни в коем случае. Если брать истории клубов, то у «Зенита», может быть, она даже богаче и ярче. Это будет февраль, разный уровень чемпионатов, поэтому сложно давать прогнозы», – приводит слова Онопко Metaratings.

Напомним, по итогам жеребьёвки «Зениту» в стыковых матчах Лиги Европы достался «Бетис». Первый матч команды проведут 17 февраля 2022 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Ответный — 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.



Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы. Это «Спартак» (Россия), «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Байер» (Германия) и «Вест Хэм» (Англия).