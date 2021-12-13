«Сочи» — «Спартак»: Кассьерра получил травму на разминке, в составе его заменил Барсов

Сегодня, 13 декабря, «Сочи» встречается с московским «Спартаком». Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

События этого матча начали развиваться ещё до стартового свистка арбитра. Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра должен был появиться на поле с первых минут, но получил травму на разминке. В стартовом составе сочинцев его заменил Максим Барсов.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогают ему ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Роман Усачёв (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).



«Сочи» набрал 28 очков в 17 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).